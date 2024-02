Geschorste tennisster Halep rekent op snelle rentree

De Roemeense tennisster Simona Halep heeft er alle vertrouwen in dat ze snel weer in actie mag komen. “Ik heb de kans gehad om mezelf te verdedigen”, zei ze na een bezoek aan het sporttribunaal CAS. “Ik verwacht dat de waarheid snel aan het licht komt. Die dag komt er snel aan.”

Halep, een voormalig nummer 1 van de wereld, is voor vier jaar geschorst nadat ze in september op de US Open positief had getest op het verboden middel roxadustat. Ook werden door de Tennis Integrity Agency (ITIA) onregelmatigheden vastgesteld in haar biologisch paspoort.

Roxadustat verhoogt de endogene productie van erytropoëtine (epo) en stimuleert de productie van hemoglobine en rode bloedcellen. De 32-jarige Halep, sinds oktober voorlopig geschorst, ontkent bewust een verboden middel te hebben gebruikt.

Ze zegt bewijs te hebben dat sporen van de verboden stof in haar lichaam zouden zijn gekomen door het gebruik van een toegestaan, maar besmet supplement. De ITIA ging daar deels in mee, maar zei ook “dat het volume dat de speelster innam niet kon hebben geresulteerd in de concentratie roxadustat die in het positieve monster werd aangetroffen”.