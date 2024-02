Handbalster Lieder ontbreekt in EK-kwalificatieduels met Tsjechië

Keepster Tess Lieder zit niet bij de selectie van de Nederlandse handbalvrouwen voor de dubbele ontmoeting met Tsjechië. Oranje treft dat land in de kwalificatiereeks voor het EK van dit jaar.

Bondscoach Per Johansson heeft speelsters als Lois Abbingh, Yara ten Holte, Estavana Polman en Rinka Duijndam wel opgeroepen voor het tweeluik. Nederland speelt eerst in Tsjechië op 28 februari. Op 3 maart spelen de vrouwen thuis in Den Bosch. In april zijn ook Portugal en Finland nog tegenstanders van Oranje.

Johansson is op zijn hoede voor de Tsjechische vrouwen, maar gelooft in de kracht van zijn eigen team. “Tsjechië is een sterke tegenstander met veel kwaliteit, vooral in eigen land zijn ze erg sterk. Maar ik vind dat wij steeds dichter bij de absolute wereldtop komen.”

Het EK is van 28 november tot en met 15 december. Het toernooi wordt gehouden in Hongarije, Oostenrijk en Zwitserland.