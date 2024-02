Hockeysters scoren zesmaal tegen Australië

De Nederlandse hockeysters hebben ook hun achtste wedstrijd in de Pro League gewonnen. Het team van bondscoach Paul van Ass rekende in Bhubaneswar (India) af met Australië: 6-2.

Marijn Veen scoorde driemaal en Yibbe Jansen trof tweemaal doel. Frédérique Matla tekende voor één treffer.

Vergeleken met het vorige duel met China (3-1) ontbraken Renée van Laarhoven, Fay van der Elst en Maria Steensma. Ze werden vervangen door Felice Albers, Laura Nunnink en Pien Dicke.

De wedstrijden in de Pro League passen in de voorbereiding op de Spelen. Van Ass liet Lidewij Welten uit de selectie voor de duels in India. De 247-voudig international mist daardoor een vijfde olympische deelname. In 2008, 2012 en 2021 pakte ze goud met Oranje.