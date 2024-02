Nederlands recordhouder Nageeye doet mee aan marathon Rotterdam

Abdi Nageeye doet dit jaar opnieuw mee aan de marathon van Rotterdam. Dat meldt de organisatie op X. De nationaal recordhouder doet een aanval op zijn beste tijd van 2.04.56. Dat Nederlands record zette hij neer in 2022, toen ook in Rotterdam.

De Nederlandse atleet van Somalische afkomst krijgt in april flink wat concurrentie. Eerder werd al bekend dat ook Kelvin Kiptum uit Kenia aan de start verschijnt in de Maasstad. Hij verbrak eerder dit jaar in Chicago het wereldrecord op de marathon in een tijd van 2.00.35. Kiptum hoopt voor het eerst onder de twee uur te lopen.

Voor zowel Nageeye als Kiptum is Rotterdam een belangrijke tussenstop op weg naar de Olympische Spelen van Parijs, waar de mannenmarathon zaterdag 10 augustus op het programma staat. Nageeye wil het liefst naar de Franse hoofdstad afreizen met ‘verse’ nationale records op de hele en halve marathon. Tijdens de 48e NN CPC Loop Den Haag op zondag 10 maart probeert hij op het kortere onderdeel zijn toptijd van 1.00.24 uit 2019 te overtreffen.

De marathon van Rotterdam is dit jaar op 14 april.