Olympische sprintlegende Fraser-Pryce stopt na Spelen in Parijs

Sprintlegende Shelly-Ann Fraser-Pryce stopt na de Olympische Spelen van Parijs. De 37-jarige Jamaicaanse wil meer tijd doorbrengen met familie. Ze won drie gouden medailles op de Spelen en werd maar liefst tien keer wereldkampioen.

“Mijn zoon heeft me nodig en mijn man en ik zijn al samen sinds ik voor het eerst olympisch kampioene werd in 2008”, zegt Fraser-Pryce. “Het is dankzij hun steun dat ik al die jaren heb kunnen doen wat ik wilde doen. En ik voel de verplichting om nu iets anders te doen.”

In Parijs hoopt Fraser-Pryce, die ook een concurrente was van Dafne Schippers, nog een keer te schitteren. Naar eigen zeggen wil ze haar “grenzen nog een keer verleggen” en “finishen op mijn eigen voorwaarden”.

In totaal won ze acht olympische medailles. Goud won ze op de 100 meter in Beijing (2008) en in Londen (2012) en daarnaast werd ze eerste op de estafette in Tokio (2021). Ze pakte ook nog vier keer zilver en een keer brons.