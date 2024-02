Shorttrackster Schulting bij rentree overtuigend naar halve finale

Shorttrackster Suzanne Schulting heeft zich bij haar rentree bij de wereldbekerwedstrijd in Dresden overtuigend geplaatst voor de halve finale van de 1500 meter. De 26-jarige Schulting won haar heat. Ze klopte de Japanse Rina Yamana, die tweede werd.

Voor Schulting was het haar eerste wedstrijd in bijna een jaar tijd. Vorig jaar maart kwam ze tijdens de WK in Zuid-Korea voor het laatst in actie.

De drievoudig olympisch kampioene stelde de start van haar seizoen eerder uit door oververmoeidheid en een trainingsongeluk, waarbij ze geblesseerd raakte aan haar rug. Schulting sloeg de EK in januari nog over. Het hoofddoel van de Friezin zijn de WK shorttrack die van 15 tot en met 17 maart plaatsvinden in Rotterdam.

Schulting kreeg van de selectiecommissie shorttrack van schaatsbond KNSB een aanwijsplek voor de wereldbekerwedstrijd in Duitsland. Ze doet in Dresden ook mee aan één 1000 meter.