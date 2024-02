Nederlandse sportverenigingen maken zich grote zorgen over de toekomst, blijkt uit een rondgang van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) en het Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB). Volgens de belangenorganisaties is actie hoognodig.

“De helft van alle verenigingsbestuurders ervaart structurele overbelasting, kerntaken van bestuurders zijn in het geding en aan modernisering en innovatie van sportaanbod komt men amper toe”, zegt BAV-voorzitter Cor Verbree-Geerman in een gezamenlijke verklaring.

De organisaties maken zich onder meer zorgen over “de stijgende kosten en contributies, de belastende wet- en regelgeving, de bureaucratische processen bij subsidieaanvragen en niet-passende verenigingsondersteuning”.

Vorig jaar hebben de BAV en RVVB twee keer een rondgang gemaakt en met zeshonderd bestuurders van sportverenigingen gesproken. Ook is er een enquête gehouden. “De conclusies liegen er niet om. Meer dan de helft van alle sportverenigingen heeft afgelopen jaar de contributies verhoogd en investeringen in de accommodatie uitgesteld om problemen door stijgende kosten mee op te vangen”, aldus RVVB-bestuurder Daniel Klijn. “‘In 2040 wil de Nederlandse overheid dat 75 procent van de inwoners in Nederland voldoet aan de beweegrichtlijn. Zonder vitale en toekomstbestendige sportverenigingen gaat deze beleidsdoelstelling het niet halen. Er móét wat gebeuren.”

De RVVB en BAV hebben een visiedocument, met daarin aanbevelingen en speerpunten, overhandigd aan de sportwoordvoerders in de Tweede Kamer.