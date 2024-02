Tennisster Rus uitgeschakeld in kwartfinale WTA-toernooi Cluj

Arantxa Rus is er niet in geslaagd de halve finales van het WTA-toernooi van Cluj te bereiken. De beste tennisster van Nederland ging in de kwartfinale in drie sets onderuit tegen de Roemeense Ana Bogdan: 3-6 7-6 (6) 7-6 (5).

Rus klopte in de tweede ronde de Française Alizé Cornet (4-6 6-4 6-0) en opende het toernooi in de Roemeense stad met een zege op Greet Minnen uit België: 7-5 6-1. De wedstrijd tegen Bogdan, de nummer 65 van de wereld, duurde maar liefst 3 uur en 30 minuten.

De 33-jarige Rus was als eerste geplaatst in Roemenië. Ze staat op de 45e positie van de wereldranglijst.