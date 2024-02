Van de Zandschulp in Rotterdam tegen grandslamwinnaar Sinner

Tennisser Botic van de Zandschulp treft Australian Open-winnaar Jannik Sinner in de eerste ronde van het ABN AMRO Open in Rotterdam. De Italiaanse favoriet versloeg afgelopen maand Daniil Medvedev in de finale van het grandslamtoernooi in vijf sets.

Tallon Griekspoor werd bij de loting gekoppeld aan de Italiaan Lorenzo Musetti. Griekspoor is als nummer 30 de hoogst genoteerde Nederlander op de ATP-ranking. Musetti staat drie plekken hoger.

Jesper de Jong, die met een wildcard meedoet in Ahoy, speelt in de eerste ronde tegen de Canadees Milos Raonic. De Jong haalde begin dit jaar als qualifier de tweede ronde op de Australian Open. Hij verloor in Melbourne van de uiteindelijke winnaar Sinner.

Het tennistoernooi in Rotterdam begint maandag. Zaterdag en zondag zijn de kwalificaties. Daarin komt onder anderen het 15-jarige talent Thijs Boogaard in actie.