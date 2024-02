Wielrenner Pedersen bevestigt topvorm met weer een zege

Wielrenner Mads Pedersen is al vroeg in het seizoen in topvorm. De Deense renner van Lidl-Trek won ook de eerste etappe van de Ronde van de Provence. De 28-jarige coureur was de snelste in een sprint na een rit over 157 kilometer van Aix-en-Provence naar Martigues.

De Fransman Axel Zingle sprintte naar een tweede plaats, vlak voor de Canadees Riley Pickrell. David Dekker was met een achtste plaats de beste Nederlander.

Pedersen was donderdag ook al de snelste in de proloog van de Ronde van de Provence, een tijdrit over een kleine vijf kilometer in Marseille. Pedersen won dit jaar al een rit en het eindklassement in de Ster van Bessèges.

De Ronde van de Provence duurt tot en met zondag.