Wielrenster Wiebes aan kop in UAE Tour na tweede etappewinst

Wielrenster Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de UAE Tour gewonnen. Donderdag pakte de Nederlandse, die rijdt voor SD Worx – Protime, al de eerste rit en de rode trui.

Wiebes was vrijdag in de Verenigde Arabische Emiraten de snelste over ruim 113 kilometer. De 24-jarige renster kwam na bijna 2,5 uur als eerste over de finish, gevolgd door Chiara Consonni en Clara Copponi uit Italië. Consonni staat tweede in het algemeen klassement.

“De laatste kilometer maakte het vandaag moeilijk om te winnen”, zei Wiebes na afloop. “Vlak bij me in de buurt was een crash, dus ik moest oppassen. Ik begon mijn sprint vrij vroeg, maar het liep uiteindelijk allemaal goed af.”

De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten duurt nog tot en met zondag.