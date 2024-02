BMX’ster Smulders tweede bij start wereldbekerseizoen

BMX’ster Laura Smulders is het wereldbekerseizoen begonnen met een tweede plaats in het Nieuw-Zeelandse Rotorua. De 30-jarige Wijchense moest in de finale alleen de Australische Saya Sakakibara voor laten en was daarmee van de Nederlandse afvaardiging de enige die een medaille pakte. Zondag volgt nog een tweede wedstrijddag voor de fietscrossers in Rotorua.

Nederland was bij de vrouwen met vier rijdsters vertegenwoordigd in de finale. Merel Smulders en Manon Veenstra werden respectievelijk vijfde en zesde, terwijl Judy Baauw als achtste en laatste de finish passeerde. Hun prestaties leverden wel punten op voor de olympische ranking die bepaalt met hoeveel deelnemers Oranje straks op de Spelen van Parijs staat.

Bij de mannen reikte niemand tot de finale. Dave van der Burg en Ynze Oegema strandden in de halve finales. Olympisch kampioen Niek Kimmann vloog er al in de kwartfinales uit. De winst was voor de Fransman Romain Mahieu, die zijn landgenoot Joris Daudet van het goud afhield.