Derde zege op rij voor Pedersen in de Ronde van de Provence

Wielrenner Mads Pedersen heeft in de Ronde van de Provence zijn derde ritzege op rij geboekt. De Deense renner van Lidl-Trek won na de proloog en de eerste etappe ook de tweede rit. De 28-jarige coureur was de snelste in een sprint na een etappe van Forcalquier naar Manosque over 165 kilometer.

Pedersen won de sprint net als een dag eerder voor de Fransman Axel Zingle, nadat op het laatste rechte stuk eerst de Italiaan Marco Frigo was bijgehaald. Clément Champoussin uit Frankrijk werd derde. De Ronde van de Provence duurt tot en met zondag.

Voor Pedersen is het de vijfde zege van dit seizoen. Hij won dit jaar eerder al een rit en het eindklassement in de Ster van Bessèges.