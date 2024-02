Ewan wint eerste etappe Ronde van Oman

De Australische wielrenner Caleb Ewan heeft de eerste etappe van de Ronde van Oman gewonnen. De renner van Jayco-AlUla was na 181 kilometer de snelste in een massasprint. Ewan liet de Fransman Bryan Coquard en de Noor Alexander Kristoff achter zich. Fabio Jakobsen finishte als negende, net voor zijn landgenoot Huub Artz.

Ewan stapte afgelopen winter over van Lotto Dstny en won meteen zijn eerste serieuze sprint van het seizoen. De 29-jarige renner had vroeg in het jaar al een criterium op zijn naam geschreven, maar de zege in Oman geldt als zijn eerste voor Jayco-AlUla waar hij teamgenoot is van collega-sprinter Dylan Groenewegen.