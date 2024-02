Nieuwenhuis stort in en ziet Iserbyt winnen in Middelkerke

De Belgische veldrijder Eli Iserbyt heeft de laatste wedstrijd uit de Superprestige gewonnen. De Belgisch kampioen was de sterkste in Middelkerke. Hij gaf daarmee glans aan de eindwinst in de Superprestige, die de renner al eerder had zeker gesteld. Iserbyt won deze winter ook al de wereldbeker.

Joris Nieuwenhuis reed in de eerste van acht ronden al weg uit de groep en koos gedurfd voor een lange solo, maar de Nederlands kampioen hield het niet vol. Iserbyt, die moeizaam rondfietste in de eerste helft van de koers, leefde helemaal op in het tweede deel en achterhaalde Nieuwenhuis. In de laatste ronde was de ontketende Iserbyt niet meer bij te houden.

Michael Vanthourenhout finishte als tweede, nog voor de moegestreden Nieuwenhuis. Lars van der Haar arriveerde als vierde.