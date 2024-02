Schulting pakt bij haar rentree brons op de 1500 meter

Suzanne Schulting heeft bij haar rentree op het ijs bij de wereldbekerwedstrijd in Dresden brons veroverd op de 1500 meter. De 26-jarige shorttrackster moest in de finale alleen Hanne Desmet uit België en de Amerikaanse Kristen Santos-Griswold voor zich dulden. De Belgische pakte de zege.

Schulting begon rustig aan de finale en meldde zich met nog acht ronden te gaan vooraan om de strijd aan te gaan met Desmet en Santos-Griswold. Die twee namen in de laatste twee ronden enige afstand, maar Schulting wist wel de Zuid-Koreaanse Shim Suk-hee voor te blijven. Met een grote glimlach nam ze even later de bronzen medaille in ontvangst.

Voor Schulting zijn de races in Dresden haar eerste wedstrijden in bijna een jaar. Vorig jaar maart kwam ze tijdens de WK in Zuid-Korea voor het laatst in actie. De drievoudig olympisch kampioene stelde de start van haar seizoen eerder uit door oververmoeidheid en een trainingsongeluk, waarbij ze geblesseerd raakte aan haar rug. Ze komt zondag nog in actie op de tweede 1000 meter.