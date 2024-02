Shorttrackster Schulting bereikt in Dresden finale op 1500 meter

Suzanne Schulting heeft bij haar rentree op het ijs bij de wereldbekerwedstrijd in Dresden de finale op de 1500 meter bereikt. De 26-jarige shorttrackster won haar halve finale.

Schulting pakte in haar halve finale met nog drie ronden te gaan de koppositie en nam afstand van de concurrentie. Ze kwam rustig over de finish voor Park Ji-yun uit Zuid-Korea. Diede van Oorschot werd zesde in haar halve finale en was daarmee uitgeschakeld.

Voor Schulting zijn de races in Dresden haar eerste wedstrijden in bijna een jaar. Vorig jaar maart kwam ze tijdens de WK in Zuid-Korea voor het laatst in actie. De drievoudig olympisch kampioene stelde de start van haar seizoen eerder uit door oververmoeidheid en een trainingsongeluk, waarbij ze geblesseerd raakte aan haar rug. Ze kwalificeerde zich vrijdag ook voor de kwartfinales van de 1000 meter van zondag.

Friso Emons plaatste zich als enige Nederlander voor de finale op de 1500 meter. Itzhak de Laat en Daan Kos werden verwezen naar de B-finale.

Xandra Velzeboer bereikte de finale op de eerste 1000 meter, die later zaterdag wordt verreden. Michelle Velzeboer werd derde en gaat naar de B-finale.

De Nederlandse shorttrackers hadden zich eerder op de dag gekwalificeerd voor de finale op de gemengde aflossing. Xandra Velzeboer, Selma Poutsma, Teun Boer en Emons werden tweede in hun halve finale.