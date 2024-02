Shorttrackster Velzeboer pakt bij wereldbeker zilver op 1000 meter

Shorttrackster Xandra Velzeboer heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Dresden zilver veroverd op de 1000 meter. De regerend wereldkampioene op de 1000 meter moest in de finale in Dresden alleen Kim Gilli uit Zuid-Korea voor zich dulden. Het brons ging naar Kamila Stormowska uit Polen.

Velzeboer nam met nog zo’n drie ronden te gaan de leiding in de finale. Ze schroefde het tempo op, maar de Zuid-Koreaanse Kim kwam in de laatste ronde toch buitenom.

Michelle Velzeboer eindigde eerder door een straf als laatste in de B-finale.

Friso Emons bleef net buiten de medailles op de 1500 meter. Na een chaotische slotronde eindigde hij als vijfde. Daan Kos won de B-finale. Itzhak de Laat werd daarin vijfde.

Xandra Velzeboer moest ruim een uur later ook genoegen nemen met zilver op de gemengde aflossing. Met Selma Poutsma, Emons en Teun Boer eindigde ze als tweede achter de Verenigde Staten. Het brons ging naar Zuid-Korea.