Skiester Gut verdrijft Shiffrin als leider in de wereldbeker

De Zwitserse skiester Lara Gut-Behrami heeft de reuzenslalom om de wereldbeker in Andorra gewonnen en daarmee Mikaela Shiffrin van de eerste plaats in de algemene wereldbekerstand verdreven.

Gut won op de piste in Soldeu met miniem verschil. Ze had na twee manches precies 1 honderdste voorsprong op de Nieuw-Zeelandse Alice Robinson. A.J. Hurt uit de Verenigde Staten eindigde als derde op 0,15 seconde. Het was voor Gut al de vierde zege van deze winter op de reuzenslalom.

Shiffrin leek dit seizoen onbedreigd op haar zesde eindzege in de algemene wereldbeker af te stevenen, maar de 28-jarige skiester staat al een tijdje aan de kant met een verstuiking van de kniebanden. De recordhoudster (95 wereldbekeroverwinningen) had voor de race in Andorra nog een voorsprong van 95 punten, maar heeft nu 5 punten achterstand op Gut.