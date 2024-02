Tennisser Brouwer wint in kwalificaties ABN AMRO Open

Gijs Brouwer heeft op het kwalificatietoernooi van het ABN AMRO Open de tweede ronde bereikt. De 27-jarige tennisser won in twee sets in Rotterdam van de Fransman Luca Van Assche: 6-3 6-3.

Brouwer had een wildcard gekregen van toernooidirecteur Richard Krajicek voor de kwalificaties. Van Assche was als eerste geplaatst in de kwalificaties.

Voor een plek in het hoofdtoernooi in Rotterdam neemt Brouwer het op tegen de Belg David Goffin. De 33-jarige Belg, finalist in Rotterdam in 2017, won in twee sets van Grégoire Barrère uit Frankrijk: 6-4 6-2.

Guy den Ouden werd uitgeschakeld. De 21-jarige tennisser verloor in twee sets van de Spanjaard Pablo Llamas Ruiz: 6-4 7-5.