Titelverdediger Oranje met moeite naar kwartfinale WK waterpolo

De Nederlandse waterpolosters hebben zich met verrassend veel moeite geplaatst voor de kwartfinales van het WK waterpolo in Doha (16-14). Het veel lager ingeschatte China hield de eerste knock-outwedstrijd tot in het laatste kwart spannend, maar uiteindelijk waren de inspanningen van de nog warm draaiende titelverdediger en Europees kampioen net genoeg: 5-5 3-2 5-4 3-3.

Maandag om 17.00 uur Nederlandse tijd is Hongarije de tegenstander voor een plek in de halve finales. Op weg naar de Europese titel in Eindhoven won Oranje vorige maand in de groepsfase met 14-11 van de Hongaarse vrouwen. Op de Spelen van drie jaar geleden schakelde Hongarije de olympisch kampioen van 2008 bij de laatste acht nog uit.

Oranje was veroordeeld tot het spelen van de kruiswedstrijd door het mislopen van de groepswinst. Olympisch kampioen Verenigde Staten was in het eerste groepsduel te sterk en won de poule. Oranje was in de volgende duels wel veel te sterk voor Kazachstan (27-4) en Brazilië (27-5).

Bondscoach Evangelos Doudesis zei vlak voor de wedstrijd al dat voor de tweevoudig wereldkampioen het toernooi maandag pas echt begint, als Hongarije wacht in de kwartfinale. “Dan gaan we het echte Nederland pas zien, al gaan we het vandaag niet rustig aan doen”, aldus de geboren Griek. Van China verwachtte hij niet veel. Het land leed al grote nederlagen tegen Griekenland (22-9) en Spanje (18-5).

Mogelijk mede door gemakzucht nam Oranje in de eerste drie kwarten geen afstand van de tegenstander. China kwam in het eerste deel zelfs even op een 4-3-voorsprong in de Qatarese Aspire Dome. Pas in het derde kwart sloeg Oranje voor het eerst een gat van 3 punten. Maar ook in de laatste periode bleef het nog spannend. Brigitte Sleeking, Iris Wolves en Kitty Lynn Joustra waren met elk drie treffers het meest op schot bij Oranje.