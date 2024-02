Uitblinkende Sabonis helpt basketballers Kings aan zege op Nuggets

Domantas Sabonis heeft zich met zijn 23e triple-double van het seizoen niet alleen naast Nikola Jokic geplaatst, met zijn 17 punten, 17 rebounds en 10 assists hielp hij de basketballers van Sacramento Kings ook aan de winst op Denver Nuggets. De Kings versloegen de titelverdediger in de NBA met 135-106. Daar konden de 23 punten van sterspeler Jokic niets aan veranderen.

Bij een triple-double bereikt een speler zowel in punten, rebounds als assists dubbel cijfers. Voor Sabonis, een in de VS geboren basketballer met Litouwse roots, was het de 48e uit zijn loopbaan. De 23 van dit seizoen zijn er net zo veel als Jokic achter zijn naam heeft staan. De meeste punten voor de Kings kwamen van Malik Monk, die begon op de bank, maar tot 23 punten kwam. Datzelfde aantal bereikte Jokic, die in het eerste kwart na een val last kreeg van zijn rug en verzorging nodig had. De Serviër keerde halverwege het tweede kwart terug, maar zag toen de Kings de wedstrijd in handen nemen.

Boston Celtics boekte al de veertigste overwinning van het seizoen. De recordkampioen had in Washington Wizards een pittige tegenstander, maar zegevierde wel: 133-129. Geen van de andere teams in de NBA won vaker dan 36 keer tot nu toe dit seizoen. Jayson Tatum was goed voor 35 punten, teamgenoot Kristaps Porzingis droeg 34 punten bij.