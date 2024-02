Waterpolosters missen fitheid in jacht op nieuwe wereldtitel

De waterpolosters van Oranje kampen in Doha met een duidelijk gebrek aan scherpte en frisheid in de jacht op hun tweede wereldtitel op rij. Het spel bij de moeizame zege op het veel lager ingeschatte China (16-14) was “niet best” volgens aanvoerster Sabrina van der Sloot. “We voelen ons fysiek niet helemaal top en daar moet je je elke keer overheen zetten. Dat maakt het mentaal ook moeilijk om te presteren.”

Van der Sloot ziet de kwartfinale van maandag tegen Hongarije wat dat betreft juist als een goede leerschool voor de Olympische Spelen van komende zomer. “Misschien dat het dan ook allemaal wat minder gaat, maar dan moeten we ook zorgen dat we presteren. Hongarije moet zich nog kwalificeren en gaat er dus met honderd procent vuur tegenaan. Dat moeten wij ook doen.”

Volgens de 32-jarige waterpoloster is de motivatie voor een nieuwe wereldtitel er absoluut. “Heb je die medailles gezien? En dat is dan nog niet het belangrijkste. We willen laten zien dat we nog steeds ’teringgoed’ zijn en dat we de beste kunnen zijn. Ondanks dat we zo’n zwaar programma hebben.”

Door het verplaatsen van het WK in Japan naar afgelopen zomer en het EK van vorige maand waren er drie titeltoernooien in zo’n zeven maanden. Normaal zit er tussen twee WK’s twee jaar. Van der Sloot: “Hopelijk gaat dit nooit meer voorkomen, want dit is niet goed voor atleten.”