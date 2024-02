Wereldkampioene Kopecky zet UAE Tour naar haar hand

De Belgische wielrenster Lotte Kopecky heeft de derde etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen, de koers die ook bekendstaat als UAE Tour. Het was een rit die eindigde met de zware beklimming van de Jebel Hafeet. De wereldkampioene van SD Worx-Protime was zelfs bergop, niet haar specialiteit, niet te stuiten en nam de leiderstrui over van haar Nederlandse ploeggenote Lorena Wiebes.

Kopecky rekende in de sprint af met haar enige overgebleven medevluchtster, de Australische Neve Bradbury. De UAE Tour eindigt zondag.

Aan de voet van de klim naar ruim 1200 meter hoogte nam Wiebes de kop om jacht te maken op een drietal dat nog drie minuten voorsprong had. Van hen werd de Française Gladys Verhulst-Wild als laatste achterhaald. Wiebes was daarvoor al afgehaakt in het groepje dat verder uitdunde richting finish. Kopecky moest op het steilste stuk ook even passen, maar keerde terug bij onder anderen de Spaanse Mavi García en de Italiaanse Gaia Realini. Uit dat groepje was de pas 21-jarige Bradbury weggereden.

Kopecky reed naar de Australische toe en won de sprint. García werd derde. Pauliena Rooijakkers was op de zesde plaats de eerste Nederlandse.

“Ik was zeer gemotiveerd en wilde kijken wat ik kan op deze klim”, vertelde Kopecky in het flashinterview. “Ik wist dat de benen zeer zouden doen. Dat gebeurde ook, maar ik hervond mijn ritme. Met het oog op de klassiekers sta ik er al goed voor.”