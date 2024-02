Basketballers LA Clippers passeren Oklahoma op ranglijst

De basketballers van de Los Angeles Clippers zijn naar de tweede plaats in de Eastern Conference van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA geklommen. Ze wonnen met 112-106 van Detroit Pistons en passeerden Oklahoma City Thunder, dat dik werd geklopt door Dallas Mavericks: 146-111.

Paul George maakte 33 punten voor de Clippers, Kawhi Leonard was nog eens goed voor 24 punten.

Luka Dončić zorgde voor 32 punten voor de Mavericks en Kyrie Irving maakte er 25 tegen Oklahoma. Thunder-topscorer Shai Gilgeous-Alexander bleef steken op 25 punten. Oklahoma zakte naar de vierde plaats in de stand.

New Orleans Pelicans boekte de vijfde overwinning in zes wedstrijden. De Pelicans versloegen Portland Trail Blazers met 93-84 en klommen in de Eastern Conference naar de zevende plaats.

Trey Murphy III was topscorer voor New Orleans met 24 punten. Brandon Ingram voegde daar 17 punten aan toe en Jonas Valanciunas 16 punten. Jerami Grant maakte ook 24 punten voor Portland, maar kon de vierde nederlaag op rij niet voorkomen.