BMX’er Kimmann derde bij tweede wereldbekerwedstrijd

BMX’er Niek Kimmann heeft bij de tweede wereldbekerwedstrijd in het Nieuw-Zeelandse Rotorua brons gegrepen. De 27-jarige olympisch kampioen moest in de finale de Fransman Joris Daudet en de Zwitser Cédric Butti voor laten gaan.

Kimmann was de enige Nederlandse BMX’er in de finale. Dave van der Burg en Ynze Oegema werden al in de kwartfinales uitgeschakeld. Kimmann was een dag eerder nog gestrand in de kwartfinales.

Manon Veenstra veroverde eveneens brons op de baan in Rotorua. De 25-jarige BMX’ster eindigde als derde achter winnares Saya Sakakibara uit Australië en de Britse Bethany Shriever. Merel Smulders had de finale ook bereikt. Ze finishte daarin als zevende.

Laura Smulders, zaterdag nog goed voor zilver in de eerste wereldbekerwedstrijd, strandde in de kwartfinales. Ze kwam daarin ten val. Judy Baauw werd uitgeschakeld in de halve finales.