Brouwer verliest van Goffin en mist hoofdtoernooi ABN AMRO Open

Tennisser Gijs Brouwer is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van het ABN AMRO Open in Rotterdam. De Nederlander verloor in de tweede en beslissende kwalificatieronde in twee sets van de Belg David Goffin: 7-6 (8) 6-2.

Brouwer, vorig jaar kwartfinalist, had een wildcard gekregen van toernooidirecteur Richard Krajicek voor de kwalificaties en versloeg zaterdag de Fransman Luca Van Assche met 6-3 6-3.

Tegen Goffin, finalist in Rotterdam in 2017, kreeg Brouwer in de tiebreak van de eerste set drie setpoints. De Nederlander wist deze niet te benutten, waarna Goffin op zijn eerste setpoint wel toesloeg.

Brouwer werd in de tweede set meteen gebroken en bij een 5-2-achterstand nog een keer. Daarmee was de partij ook gelijk afgelopen. Naast Goffin plaatste onder anderen ook de voormalige top 10-speler Denis Shapovalov zich voor het hoofdtoernooi.