De Jong en Griekspoor in actie op openingsdag ABN AMRO Open

Tennissers Jesper de Jong en Tallon Griekspoor komen op de eerste dag van het ABN AMRO Open in actie. De Jong neemt het maandag in de middagsessie, niet voor 14.30 uur, op tegen de Canadees Milos Raonic, Griekspoor treft de Italiaan Lorenzo Musetti in de eerste avondwedstrijd (19.30 uur).

Voor De Jong (23) wordt het zijn debuut in Rotterdam. Hij ontving van toernooidirecteur Richard Krajicek een wildcard. De 27-jarige Griekspoor haalde vorig jaar de laatste vier in eigen land.

In totaal doen er drie Nederlanders mee aan het enkelspel. Botic van de Zandschulp neemt het dinsdag of woensdag op tegen de Italiaan Jannik Sinner, die als eerste geplaatst is in Ahoy.

Het toernooi duurt tot en met zondag.