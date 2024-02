Estafettezwemsters hielden geen seconde rekening met goud in Doha

De Nederlandse estafettezwemsters hadden geen seconde rekening gehouden met hun wereldtitel op de 4×100 meter vrije slag in Doha. Marrit Steenbergen besefte pas in de laatste meters dat ze het onverslaanbaar geachte Australië voor zou blijven. “Toen dacht ik: wat gebeurt hier? Dat voelde tijdens het zwemmen al heel onrealistisch”, aldus de Nederlandse sterkhouder over haar indrukwekkende eindsprint.

Steenbergen, Kim Busch, Janna van Kooten en Kira Toussaint wisten van verbazing niet wat ze moesten zeggen toen duidelijk werd dat ze wereldkampioen waren geworden. “Volgens mij was het alleen een beetje: ‘holy shit wat is hier gebeurd?’ We hebben gelachen, gesprongen en gejuicht. Iets heel zinnigs kwam er volgens mij niet meer uit”, zeiden de vrouwen over de eerste seconden na hun gouden optreden.

De wereldkampioenen zien hun prestatie als het bewijs dat Nederland weer op de weg terug is op het onderdeel. Na de olympische titel van de Golden Girls Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Marleen Veldhuis in 2008 en de wereldtitels van 2009 en 2011 beklom Nederland in Doha voor het eerst weer de hoogste trede op een wereldwijd podium. “Er zit een mooie toekomst in de estafette”, reageerde Busch. “Er komen ook nog heel veel nieuwe meiden aan.”

Busch en Steenbergen zwommen vorig jaar met Milou van Wijk en Sam van Nunen op de WK in Japan met een tijd van 3.35,41 sneller dan nu, maar kwamen door het sterkere deelnemersveld toen niet verder dan de zesde plek.

Steenbergen zei dat dit het succes slechts een beetje minder mooi maakt. “We staan hier nu en we winnen ‘m. Ik denk dat dat heel mooi is en daar moeten we van genieten. Dan zien we op de Spelen in Parijs of op andere toernooien wel weer verder.”

Een groot feest wordt het zondagavond niet in Doha. “Daar hebben we niet echt tijd voor. Wij drie zijn morgen wel vrij en zijn natuurlijk heel blij, maar het oog gaat op herstel. Een mooier begin van het toernooi kan niet”, zeiden Van Kooten, Busch en Steenbergen op de eerste dag van het langebaantoernooi in Doha. Toussaint was toen al afgehaakt. Zij begon snel aan haar herstel en voorbereiding op de 100 meter rugslag van maandagochtend vroeg.