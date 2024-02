Fisher-Black beste in aankomst bergop in Ronde van Oman

Wielrenner Finn Fisher-Black heeft de tweede etappe van de Ronde van Oman gewonnen. De 22-jarige Nieuw-Zeelander van UAE Team Emirates was de beste in de aankomst bergop na een rit van 170 kilometer tussen As Sifah en Qurayyat. Hij bleef de Amerikaan Luke Lamperti en Diego Ulissi uit Italië voor.

Het peloton haalde de drie vluchters vlak voor de slotklim bij. Daarna wachtte de renners nog bijna 3 kilometer klimmen naar Qurayyat met enkele stroken van boven de 10 procent stijgingspercentage. In de sprint sloeg Fisher-Black een klein gat met de concurrentie.

De Nieuw-Zeelander is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. Hij heeft de leiderstrui overgenomen van de Australiër Caleb Ewan die de eerste etappe in de sprint had gewonnen.