Kamminga en Corbeau bij WK eenvoudig door op 100 meter schoolslag

Arno Kamminga en Caspar Corbeau hebben zich op de WK zwemmen in Doha zonder grote problemen geplaatst voor de halve finales van de 100 meter schoolslag. De 22-jarige Corbeau zwom met 59,38 de vierde tijd, titelkandidaat Kamminga deed het iets rustiger aan met de gedeeld zesde tijd (59,61). De Amerikaan Nic Fink was de snelste in 59,19.

Kamminga zwom vorig jaar op de WK in Japan naar zilver op dit nummer. Wereldkampioen Qin Haiyang uit China is er in Doha niet bij.

De halve finale is zondag na 17.00 uur, de finale maandagavond.