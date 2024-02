Kamminga en Corbeau door naar sterk bezette WK-finale 100 school

Arno Kamminga en Caspar Corbeau strijden maandag mee om de WK-medailles op de 100 meter schoolslag. Titelkandidaat Kamminga zwom in de halve finales naar de derde tijd (58,87), de 22-jarige Corbeau ging als zesde door naar de finale (59,33). Olympisch kampioen Adam Peaty was de snelste in 58,60.

Kamminga deelde op de afgelopen WK in Japan het zilver met Nicolò Martinenghi uit Italië en de Amerikaan Nic Fink op dit nummer. Zij plaatsen zich met 59,13 en 58,87 ook in Doha voor de finale. Wereldkampioen Qin Haiyang uit China slaat deze WK over met het oog op de Olympische Spelen.

De finale van de 100 school is maandag vlak na 17.00 uur.