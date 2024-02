Langebaanzwemmers beginnen aan kansrijk WK in Doha

De WK zwemmen in Doha zijn toe aan de tweede en laatste week, met daarin vanaf zondag volop kansen voor de Nederlandse langebaanzwemmers. Marrit Steenbergen is vanaf 07.30 uur de eerste Nederlander die in actie komt in het 50 meterbad, in de voorronde van de 200 meter vrije slag. Ook medaillekandidaten Arno Kamminga en Caspar Corbeau zwemmen zondagochtend al hun serie van de 100 meter schoolslag.

De eerste Nederlandse kans op een medaille is zondagavond met de 4×100 meter vrije slag bij de vrouwen. Dan moeten zij zich ’s ochtends wel eerst zien te plaatsen voor de finale. Kim Busch, Sam van Nunen, Milou van Wijk en Steenbergen werden afgelopen zomer tijdens de WK in Japan zesde op dit nummer.

Op deze WK liggen echter extra grote kansen voor de op volle sterkte aanwezige Nederlandse zwemploeg. Toplanden als Australië en China hebben ervoor gekozen niet alle medaillekandidaten naar Doha te sturen met het oog op de Olympische Spelen over minder dan een half jaar.

Afgelopen jaar in Fukuoka verzamelde Nederland drie medailles op de langebaan: zilver was er voor Kamminga (100 school) en brons voor Tes Schouten (200 school) en Steenbergen (100 vrij). Kamminga hoopt maandag aan het eind van de dag, bij afwezigheid van regerend kampioen Qin Haiyang uit China, op zijn favoriete nummer de eerste Nederlandse wereldtitel bij de mannen te pakken sinds Marcel Wouda in 1998.

Schouten en Steenbergen proberen vrijdagavond hun resultaat van vorig jaar te evenaren of te overtreffen. De laatste individuele Nederlandse wereldtitel staat op naam van Ranomi Kromowidjojo in 2013.

In de eerste week van deze WK pakte openwaterzwemster Sharon van Rouwendaal al twee keer goud en was er zilver voor synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer bij de duetten vrije kür. Ook bereikten de waterpolosters de kwartfinale, waarin Hongarije maandag wacht.