Schulting pakt in tweede finale in Dresden zilver op 1000 meter

Suzanne Schulting heeft bij haar rentree bij de wereldbekerwedstrijden in Dresden zilver veroverd op de 1000 meter. De olympisch kampioene op de kilometer eindigde als tweede achter Kim Gilli uit Zuid-Korea. Het brons ging naar de Amerikaanse Corinne Stoddard.

Schulting lag in de race tweede achter de Amerikaanse Kristen Santos-Griswold, maar de Amerikaanse kwam ten val met Hanne Desmet door een inhaalactie van de Belgische. De Zuid-Koreaanse Kim profiteerde en passeerde ook Schulting, die ze vervolgens achter zich hield.

Voor Schulting zijn de races in Dresden haar eerste wedstrijden in bijna een jaar. Vorig jaar maart kwam ze tijdens de WK in Zuid-Korea voor het laatst in actie. De drievoudig olympisch kampioene stelde de start van haar seizoen eerder uit door oververmoeidheid en een trainingsongeluk, waarbij ze geblesseerd raakte aan haar rug. Ze greep zaterdag bij haar eerste finale op een individuele afstand brons op de 1500 meter.