Shorttrackster Xandra Velzeboer wint 500 meter in Dresden

Shorttrackster Xandra Velzeboer heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Dresden de 500 meter gewonnen. De regerend wereldkampioene op de 500 meter won voor Ye Wang uit China en Kamila Stormowska uit Polen. Michelle Velzeboer eindigde als vierde.

Xandra Velzeboer was als beste weg en versnelde meteen door. Na een ronde had ze een grote voorsprong en die hield ze moeiteloos vast. Wang lag op enige afstand tweede met ook een ruime marge op de andere drie shorttracksters. Daar slaagde Michelle Velzeboer er net niet in om het brons te pakken.

Selma Poutsma miste de finale omdat ze ten val was gekomen in haar halve finale. Ze eindigde als tweede in de B-finale achter Kim Boutin uit Canada.

Velzeboer won zaterdag zilver op de eerste 1000 meter die dit weekend in Dresden werd verreden. Ze eindigde ook als tweede met Selma Poutsma, Teun Boer en Friso Emons op de gemengde aflossing.