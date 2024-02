Slalom in Bansko na eerste run afgelast door hevige regen

De wereldbekerwedstrijd op de slalom in het Bulgaarse Bansko is na de eerste run afgelast. Volgens de organisatoren kon de tweede run niet plaatsvinden door hevige regen.

In de eerste run had olympisch kampioen Clément Noël uit Frankrijk de beste tijd neergezet. Door mist en regen was het al gevaarlijk voor de skiërs. Skifederatie FIS besloot daarna de wedstrijd definitief stil te leggen. “Helaas heeft het weer niet meegewerkt vandaag. Maar de veiligheid staat altijd voorop.”

De Oostenrijker Manuel Feller leidt het wereldbekerklassement op de slalom na acht wedstrijden.