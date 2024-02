Steenbergen zwemt als eerste Nederlandse naar halve finales WK

Marrit Steenbergen heeft het eerste Nederlandse optreden op de WK langebaan in Doha bekroond met een halvefinaleplek op de 200 meter wisselslag. De 24-jarige Friezin zwom in de series de derde tijd (2.11,45), terwijl de beste zestien doorgingen. De Amerikaanse titelverdedigster Kate Douglass was de verreweg snelste in 2.10,01.

Steenbergen mag op dit nummer hopen op een medaille, na haar zevende plek op de WK van vorig jaar in Japan. Met het oog op de Olympische Spelen laten vier van de acht finalisten van Fukuoka dit toernooi in Qatar schieten. Op de 100 meter vrij pakte ze toen brons.

De halve finales op de 200 wissel zijn zondag na 17.00 uur. De strijd om de medailles volgt maandagavond.

Steenbergen verwacht dat de strijd om de medailles “heel spannend” wordt. “Douglass staat los van de rest, maar daarna zijn er vijf tot zes zwemsters die 2.09 kunnen zwemmen. Voor mezelf hoop ik dat een persoonlijk record erin zit”, aldus Steenbergen, die haar Nederlands record vorig jaar april op 2.09,13 zette.

De medaillekandidate klaagde na haar race over de lange busrit van 45 minuten van haar hotel naar zwemstadion Aspire Dome. “Ik denk dat ik veel taxi’s ga nemen deze week.”

Na het uitzwemmen gaat Steenbergen wel nog even terug naar haar kamer, om aan het eind van de middag terug te keren voor haar halve finale van de 200 wissel en de mogelijke finale op de 4×100 meter vrije slag. De voorronde van later op zondagochtend laat ze over aan Kim Busch, Milou van Wijk, Janna van Kooten en Kira Toussaint.