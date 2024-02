Tennisser Giron in finale van ATP-toernooi Dallas tegen Paul

Tennisser Marcos Giron heeft verrassend de finale bereikt van het ATP-toernooi van Dallas. De 30-jarige Amerikaan versloeg in de halve finale de als vierde geplaatste Adrian Mannarino uit Frankrijk in twee sets: 6-1 6-3. In de finale treft de Amerikaanse nummer 67 van de wereldranglijst, die in de kwartfinales al had gewonnen van de als eerste geplaatste Frances Tiafoe, landgenoot Tommy Paul.

Paul had eerder op de dag in twee sets gewonnen van landgenoot Ben Shelton: 6-2 6-4. De Amerikaanse nummer 15 van de wereldranglijst is in Dallas als tweede geplaatst. Shelton, die een plaats lager staat, was derde op de plaatsingslijst.