Tennisster Rybakina wint toernooi van Abu Dhabi

Tennisster Elena Rybakina heeft het WTA-toernooi van Abu Dhabi gewonnen. De als eerste geplaatste speelster uit Kazachstan was in twee sets te sterk voor Daria Kasatkina uit Ruland: 6-1 6-4.

Kasatkina was als zevende geplaatst in Abu Dhabi. Ze kwam er in de eerste set tegen Rybakina niet aan te pas. In de tweede set was het spannender met breaks over en weer, maar op 4-4 verloor Kasatkina opnieuw haar opslagbeurt. De Kazachse kon de wedstrijd daarna uitserveren en maakte het op haar eerste matchpoint af.

Voor de 24-jarige Rybakina is het de zevende toernooizege. Ze won dit jaar eerder het toernooi van Brisbane.