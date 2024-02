Veldrijdster Van Empel wint ook Krawatencross in Lille

Veldrijdster Fem van Empel heeft de Krawatencross in het Belgische Lille gewonnen. De wereldkampioene bleef Nederlands kampioene Lucinda Brand voor. Laura Verdonschot uit België werd derde.

Het was de eerste wedstrijd voor Van Empel na het behalen van haar tweede wereldtitel vorige week in het Tsjechische Tabor. De veldrijdster van Visma – Lease a Bike won ook de vorige zes wedstrijden in het klassement van de X2O Trofee en is zeker van de eindzege in het klassement, ook al ontbreekt ze in de laatste wedstrijd.

Van Empel nam in de eerste ronde steeds meer afstand van Brand. Die had na vijf ronden iets meer dan een halve minuut achterstand. Annemarie Worst werd vierde en Leonie Bentveld vijfde.

“Het was best lastig na een weekje niet op de fiets”, zei Van Empel in het flashinterview na afloop. “Ik heb elke ronde toch wel doorgereden. Ik ben blij dat ik het seizoen zo heb kunnen afsluiten met een overwinning. Aan de ene kant is het jammer dat het seizoen is afgelopen, maar het is ook goed om nu even rust te nemen voor wat komen gaat.”

Van Empel durft nog niet te zeggen wat het wegseizoen voor haar gaat brengen. “Dat is lastig te zeggen. Ik heb nog nooit een klassieker gereden. Het is zaak om het parcours te verkennen en dan te kijken wat mijn kwaliteiten daar zijn.”