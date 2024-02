Verkouden zwemmer Korstanje verrast met beste tijd 50 vlinder

Nyls Korstanje heeft zich bij de WK zwemmen in Doha verrassend als snelste geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Met zijn 23,02 maakt de nummer 12 van vorig jaar zeker kans op het podium, zei de 25-jarige Nederlander zelf in een eerste reactie. “Over deze race heb ik niks te klagen. Ik vind het fijn dat de kop er nu af is. Ik heb de afgelopen nachten slecht geslapen door een verkoudheid, maar dat is dus blijkbaar maar een gevoel.”

Door de naderende Olympische Spelen is ook op de 50 vlinder het deelnemersveld in Doha niet al te sterk. Van de top 6 van de afgelopen WK is alleen vicewereldkampioen Diogo Ribeiro weer van de partij. De Portugese favoriet voor goud kwam in de series tot de gedeeld vijfde tijd (23,18). De Amerikaan Michael Andrew werd tweede op 1 honderdste van een seconde van Korstanje.

De halve finale is zondag na 17.00 uur, de finale maandagavond.