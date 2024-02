Wielrenster Kraak blijft peloton voor in slotrit UAE Tour

Wielrenster Amber Kraak heeft de slotetappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten op haar naam geschreven. De Nederlandse renster van FDJ-Suez bleef als laatste van drie vluchters in Abu Dhabi de aanstormende sprintster Lorena Wiebes net voor.

De 29-jarige Kraak was in de slotetappe van de UAE Tour, die van het Louvre Museum in Abu Dhabi naar Abu Dhabi Breakwater ging over 105 kilometer, ontsnapt met de Britse rensters Sophie Wright en Monica Greenwood. Kraak bleef als laatste over en achter haar maakte SD Worx-Protime van Wiebes en leidster Lotte Kopecky tempo voor een massasprint. Wiebes werd gelanceerd, maar ze kwam net te laat om Kraak nog bij te halen.

De eindzege van de UAE Tour ging naar de Belgische wereldkampioene Kopecky. Die had een dag eerder de derde etappe op haar naam geschreven en de leiderstrui overgenomen van ploeggenote Wiebes.

“Ik hoorde mijn teamgenoten over de radio roepen en wist dat het heel krap was. Ik durfde niet om te kijken of mijn armen in de lucht te steken”, zei Kraak in het flashinterview na de finish. “Dit is naast de zege in de ploegentijdrit van de Vuelta vorig jaar mijn eerste solozege in de World Tour. Misschien dat ik de volgende keer kan vieren met de armen in de lucht.”

Kraak vertelde dat ze na een tegenvallend optreden in de bergetappe van zaterdag voor de aanval wilde gaan. Ze dacht dat ze een goed groepje hadden om het tot de streep te redden. “Ik wilde wachten tot de sprint, maar toen de anderen stopten met rijden, ben ik maar gegaan. Mooi dat ik me na een mindere dag zo kan revancheren.”