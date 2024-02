WK zwemmen in 2029 in Beijing

De WK zwemmen in 2029 vinden plaats in de Chinese hoofdstad Beijing. Dat heeft de Internationale Zwemfederatie World Aquatics zondag bekendgemaakt.

“Beijing heeft herhaaldelijk grote zwemevenementen georganiseerd en voor excellente voorwaarden gezorgd die de atleten in staat stellen om op hun best te presteren”, zei voorzitter Husain Al-Musallam van World Aquatics. “Dankzij onze langdurige samenwerking met China, weten we dat we kunnen uitkijken naar sport en entertainment op topniveau.”

De WK zwemmen vinden nu plaats in Doha in Qatar. Volgend jaar zijn de WK in Kallang in Singapore en in 2027 zijn de WK in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.