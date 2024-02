ABN AMRO Open van start met drie Nederlanders en Sinner

Het ABN AMRO Open gaat maandag van start met drie Nederlandse deelnemers in het enkelspel. De Italiaan Jannik Sinner, vorige maand winnaar van de Australian Open, geldt als de favoriet voor de titel.

Op de eerste dag komen er direct twee Nederlanders in actie. Jesper de Jong speelt in de middagsessie tegen de Canadees Milos Raonic, Tallon Griekspoor neemt het in de avondsessie op tegen de Italiaan Lorenzo Musetti. Botic van de Zandschulp is de derde Nederlander in het hoofdschema. Hij werd vrijdag bij de loting gekoppeld aan Sinner.

In totaal doen er vier spelers uit de mondiale top-10 mee. Naast Sinner zijn dat de Rus Andrej Roeblev, de Deen Holger Rune en Hubert Hurkacz uit Polen.

Titelverdediger Daniil Medvedev meldde zich kort voor het toernooi af omdat hij nog niet helemaal fris is na de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van dit jaar.

Het is de 51e editie van het ABN AMRO Open.