Colombiaanse wielerheld Urán kondigt afscheid aan

De Colombiaanse wielrenner Rigoberto Urán, die twee keer op het podium stond in de Giro d’Italia en één keer in de Tour de France, beëindigt na dit seizoen zijn carrière. De 37-jarige Urán kondigde zijn afscheid aan via zijn ploeg EF Education-Easypost.

Urán, bijgenaamd ‘De stier van Urrao’, eindigde als tweede in de Giro van 2013 en 2014 en werd tweede in de Tour van 2017. Hij won etappes in alle drie de grote rondes en veroverde de zilveren medaille in de wegrace op de Olympische Spelen van 2012 in Londen.

“De tijd is gekomen om te zeggen: we hebben het einde bereikt”, zegt Urán op de website van EF. “Ik heb lang en hard nagedacht over deze moeilijke beslissing, want stoppen is ook eng. Fietsen heeft mij alles gegeven in het leven. Bijna 23 jaar lang bestonden mijn dagen uit opstaan, ontbijten en fietsen.”

Urán kende een moeilijke jeugd. Zijn vader, die hem had laten kennismaken met de wielersport, werd vermoord door paramilitairen toen hij veertien jaar was. Als verkoper van loterijen probeerde hij het gezin te onderhouden, maar al snel koos hij voor het wielrennen als beroep.

Zijn successen op de fiets brachten hem grote roem in Colombia en nog tijdens zijn carrière bouwde Urán al een zakenimperium op. Hij is een van de meest vooraanstaande ondernemers van het land, dankzij een kledingmerk en restaurants, en heeft een eigen televisieserie.