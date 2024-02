De Jong verliest van Raonic bij debuut op ABN AMRO Open

Tennisser Jesper de Jong is er bij zijn debuut op het ABN AMRO Open niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken. De nummer 141 van de wereld verloor in twee sets van de Canadees Milos Raonic, ooit de mondiale nummer 3. Het werd 7-6 (5) 6-4.

De sterk serverende Raonic sloeg in de 1 uur en 42 minuten durende partij twintig aces en verloor op zijn eerste opslag slechts 1 punt.

De Jong (23) had in de beginfase moeite om bij te blijven, maar hield toch gelijke tred met de Canadees. Bij 4-4 kreeg hij een uitgelezen kans om een break te forceren, maar hij sloeg een op het oog eenvoudige forehand uit. Het betekende zijn enige breakpoint uit de wedstrijd.

In de tiebreak die niet veel later volgde, sloeg De Jong bij 5-5 een dubbele fout en die misser werd hem fataal. Raonic benutte zijn eerste setpunt.

In de tweede set verloor De Jong bij 4-4 zijn servicegame, waarna Raonic het duel overtuigend uitserveerde. Hij maakte het op zijn eerste matchpoint af.

De Jong, die op het laatste moment een wildcard ontving van toernooidirecteur Richard Krajicek, was een van de drie Nederlanders in het enkelspeltoernooi van het ABN AMRO Open. Tallon Griekspoor speelt zijn eerste partij maandagavond, Botic van de Zandschulp komt woensdag in actie.

De 33-jarige Raonic, de afgelopen jaren veelvuldig geblesseerd, is afgezakt naar plek 309 op de wereldranglijst. Hij had zijn zogenoemde ‘protected ranking’ ingezet om tot het hoofdtoernooi te worden toegelaten.

Raonic stond in 2016 in de finale van Wimbledon. Hij verloor toen van Andy Murray.