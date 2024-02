Exit titelverdediger Oranje na strafworpen op WK waterpolo

De Nederlandse waterpolosters zijn er niet in geslaagd de halve finales van het WK in Qatar te bereiken. De titelverdediger en Europees kampioen verloor in Doha na strafworpen van Hongarije. De stand na de reguliere speeltijd was 8-8. De periodestanden waren 1-1 3-1 1-2 3-4.

Oranje had het gedurende de eerste twee periodes erg lastig met Hongarije, maar kwam in de slotfase knap terug. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis kwam acht seconden voor tijd langszij (8-8). In de strafworpenserie was Lieke Rogge de enige die miste.