Griekspoor overleeft matchpoints in eerste ronde ABN AMRO Open

Tallon Griekspoor heeft zich met veel moeite geplaatst voor de tweede ronde van het ABN AMRO Open in Rotterdam. De beste tennisser van Nederland overleefde twee matchpoints en knokte zich in Ahoy in drie sets langs de Italiaan Lorenzo Musetti, de nummer 26 van de wereld. Het werd 3-6 7-6 (7) 7-6 (3). De partij duurde 2 uur en 53 minuten.

Na bijna 3 uur maakte Griekspoor, die drie plekken lager staat op de mondiale ranglijst, het af op zijn tweede wedstrijdpunt. Hij besloot de avondwedstrijd met een korte volley, die Musetti te machtig was.

Griekspoor stond in de derde set bij een 6-5-achterstand met 15-40 achter op zijn eigen service. Hij werkte het eerste wedstrijdpunt van de Italiaan weg met een ace, het tweede matchpoint werd weggepoetst met een volley. De Nederlander maakte in de derde set een 3-0-achterstand ongedaan. In de tweede set benutte hij pas zijn vijfde setpunt.

Griekspoor begon moeizaam aan de wedstrijd en was wat geïrriteerd in de eerste set. Hij haalde niet zijn gewenste niveau en liet zijn onvrede blijken met handgebaren. Na een vroege break kwam Musetti met 4-1 voor en die marge was voldoende voor setwinst.

In de tweede set wist Griekspoor gelijke tred te houden door beter te gaan serveren. In de tiebreak kwam hij echter met 3-0 achter. Het werd 4-2 voor Musetti, maar Griekspoor won 4 punten op een rij. Na een aantal gemiste setpunten wist hij toch een beslissende set af te dwingen, tot blijdschap van het publiek in Ahoy.

Musetti had het beste van het spel in de beginfase van de derde set, maar Griekspoor vond wederom een manier om zich terug te knokken. Het draaide opnieuw uit op een tiebreak en daarin had de Noord-Hollander van begin tot eind het initiatief.

Voor Griekspoor was het de zesde tiebreak op een rij die hij wist te winnen. In de Daviscup won hij begin deze maand twee keer in twee tiebreaks in de ontmoeting met Zwitserland.

Vorig jaar haalde Griekspoor (27) de laatste vier op het grootste tennistoernooi van Nederland. Hij verloor toen in de halve eindstrijd van de Italiaan Jannik Sinner.

Naast Griekspoor is er nog een Nederlander actief in het enkelspel. Botic van de Zandschulp neemt het woensdag op tegen Sinner. Maandagmiddag werd Jesper de Jong uitgeschakeld.