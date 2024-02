Kamminga grijpt naast WK-medaille op 100 school, Fink pakt goud

Arno Kamminga heeft op zijn favoriete nummer 100 meter schoolslag naast een podiumplek op de WK in Doha gegrepen. In de sterk bezette finale eindigde de winnaar van twee keer olympisch zilver als vijfde (59,22). De Amerikaan Nic Fink pakte met duidelijk verschil de wereldtitel (58,57), voor oud-wereldkampioen Nicolò Martinenghi uit Italië (58,84) en de Britse wereldrecordhouder Adam Peaty (59,10).

De Amerikaanse Nederlander Caspar Corbeau werd gedeeld zevende in 59,37. Zijn specialiteit is de 200 meter schoolslag, die voor later in de week op het programma staat.

Kamminga maakte er vooraf geen geheim van dat hij voor de wereldtitel wilde gaan. Op de WK vorig jaar deelde de 28-jarige Katwijker het zilver met Fink en Martinenghi, achter de Chinees Qin Haiyang. Op de wereldkampioen na waren de belangrijkste titelkandidaten allemaal aanwezig op de 100 school, in tegenstelling tot veel andere nummers deze WK.

Met zijn 58,87 van zijn halve finale zou Kamminga het brons hebben gepakt. Duidelijk balend zei de Nederlander dat hij in de finale niet zijn gebruikelijke en gevreesde eindsprint kon leveren. Hij wist niet waar dat aan lag. “Dit is zuur, maar deze race was niks meer dan een generale repetitie voor de zomer”, waarmee hij verwees naar zijn jacht op meer olympisch succes. In 2021 won Kamminga in Tokio zilver op de 100 en 200 school.