Kenia rouwt om dood van ‘marathonloper van de toekomst’ Kiptum

De onverwachte dood van marathonloper Kelvin Kiptum is hard aangekomen in Kenia. Zelfs president William Ruto treurde om de ‘atleet van onze toekomst’, meldde hij op X. De 24-jarige Kiptum, met een tijd van 2.00.35 houder van het wereldrecord op de marathon, kwam om het leven door een verkeersongeluk.

“Hij was een buitengewone atleet die een buitengewoon stempel heeft gedrukt op de sport”, aldus Ruto. “Kiptum was zonder twijfel een van de beste atleten ter wereld, die door barrières brak om een marathonrecord te vestigen.”

Kiptum was de bestuurder van de auto, die door nog onbekende oorzaak van de weg raakte en tot stilstand kwam tegen een boom. De atleet en zijn Rwandese coach Gervais Hakizimana overleden meteen. De vrouw die met hen reisde, overleefde de crash en is met zware verwondingen opgenomen in een ziekenhuis.

De voormalige Keniaanse premier Raila Odinga noemde het overlijden van Kiptum “verschrikkelijk nieuws”. “We rouwen om het verlies van een opmerkelijk individu, de wereldrecordhouder en een Keniaans atletiekicoon.”

Tweevoudig olympisch kampioen op de 800 meter David Rudisha was een van de vele Keniaanse topatleten die geschokt reageerden en hun medeleven betuigden aan de nabestaanden. Kiptum was vader van een zoon en een dochter.

Kiptum maakte een stormachtige opkomst in de marathonwereld. Hij debuteerde in december 2022 met winst in de marathon van Valencia in 2.01.53, op dat moment de vierde tijd ooit. In april 2023 ging hij nog harder in Londen en won daar de 42,195 kilometer in 2.01.25. In oktober volgde in Chicago, in zijn derde marathon, al een wereldrecord van 2.00.35. Hij liep 34 seconden van de oude recordtijd (2.01.09) van zijn legendarische landgenoot Eliud Kipchoge af.

De atleet kondigde in november aan mee te doen aan de marathon van Rotterdam in april. Hij hoopte daar voor het eerst onder de twee uur te lopen.